Leonardo DiCaprio und Ex Madalina Ghenea feiern zusammen

Geht da etwa wieder etwas? Leonardo DiCaprio (48) ist dafür bekannt, dass er auch heutzutage nur Frauen datet, die sich noch in den 20er-Jahren befinden. Zuletzt wurde er mit einem 21-jährigen Model beim Feiern gehen gesichtet – und das, obwohl ein Insider knapp eine Woche davor berichtet, dass er diesen Ruf endlich loswerden möchte. Doch fängt er jetzt tatsächlich an, an seinem Image zu arbeiten? Am Samstagabend feierte er mit einer verflossenen Geliebten in demselben Klub.

Auf Bilder, die der amerikanischen Zeitschrift Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie der "Titanic"-Schauspieler etwa zehn Minuten vor seiner ehemaligen Freundin Madalina Ghenea (34) in einem Klub in Mailand ankommt. Leonardo hält sich dabei mit einer Cap und einem unauffälligen Outfit bedeckt. Madalina hingegen fiel in einem schwarzen Jumpsuit deutlich auf, der mit gleichfarbigen Steinen besetzt war. Ob sie die Party jedoch gemeinsam verließen, ist nicht bekannt.

Leonardo und Madalina bandelten im Jahr 2011 miteinander an, kurz nachdem die Schauspielerin Blake Lively (35) und er sich getrennt hatten. Zu dem Zeitpunkt befand er sich in Sydney, um den Film "The Great Gatsby" zu drehen.

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio bei den Oscars 2020

Anzeige

Getty Images Madalina Ghenea, Model

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Anzeige

Meint ihr, zwischen Leonardo und Madalina könnte wieder etwas gehen? Nein, das denke ich nicht. Ich glaube schon. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de