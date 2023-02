Nur Frauen unter 25? Leonardo DiCaprio will Ruf loswerden!

Leonardo DiCaprio (48) reicht es! Dem Schauspieler wird immer wieder nachgesagt, dass er es auf besonders junge Frauen abgesehen habe. Angeblich schießt er seine Herzensdamen ab, sobald sie das 25. Lebensjahr erreichen. Anfang Februar wurde sogar behauptet, dass der Titanic-Star eine 19-Jährige daten soll. Doch offenbar kam das Gerücht nur zustande, da er zufällig neben dem jungen Model gesessen hatte. Leo will sich die ständigen Unterstellungen nun nicht mehr gefallen lassen!

Eine Quelle berichtete gegenüber Daily Mail, dass der 48-Jährige frustriert darüber sei, dass ihm am laufenden Band Beziehungen angedichtet werden. "Es ist einfach lächerlich, weil er nirgendwo hingehen kann, ohne mit der jüngsten schönen Frau dort in Verbindung gebracht zu werden", meinte der Informant und fügte hinzu, dass der Kalifornier auch bereit für eine langfristige und reife Beziehung sei. "Er will dieses Image ein für alle Mal loswerden und es stört ihn sehr, dass es ihn weiter verfolgt," schloss der Insider ab.

Nach den Gerüchten um Leos angebliche Liaison mit Eden Polani hatte der Oscarpreisträger ziemlich viel Kritik einstecken müssen. "Leonardo DiCaprios neue Freundin war noch nicht mal geboren, als Titanic rauskam", hatte ein Twitter-User in Bezug auf Leos Durchbruch angemerkt. Ein weiterer Nutzer hatte sich gefragt, was der "The Revenant"-Darsteller sich von dem Flirt erhoffe: "Kann mir bitte jemand erklären, was ein Mann, der fast 50 ist, mit einer 19-Jährigen gemeinsam hat?"

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio, 2018

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Anzeige

Instagram / edenpolanii Eden Polani, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de