Mit Ramona: Rebel Wilson will eine fette Disney-Hochzeit!

Sie hat klare Vorstellungen! Die Schauspielerin Rebel Wilson (42) überraschte ihre Fans schon im November mit Baby-News: Per Leihmutter erblickte ihr Baby das Licht der Welt. Doch das war's noch nicht mit den Hammer-News. Vor wenigen Tagen machte die Pitch Perfect-Darstellerin bekannt, dass sie und ihre Partnerin Ramona Agruma sich verlobt haben. Im Disneyland fand der romantische Moment statt. Rebel will wohl auch ihre Hochzeit so märchenhaft gestalten!

Insider erzählten gegenüber MailOnline, dass die Australierin Disney über alles lieben soll. "Sie denken wirklich darüber nach, im Disneyland zu heiraten", heißt es. Die Märchenwelt sei angeblich Rebel und Ramonas Wohlfühlort. "Rebel hat das Gefühl, sie lebe in einem wahren Märchen", führte die Quelle aus.

Für eine Hochzeit auf dem Gelände müssten die zwei aber auch viel bezahlen. Rund 29.000 Euro würde die Feier vor dem Cinderella-Schloss kosten – jedoch wäre es auch besonders. Denn Rebel und Ramonas Verlobung fand auch genau dort statt.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Februar 2023

Getty Images Rebel Wilson im März 2022

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Ramona Agruma, 2023

