Nach Minuten: Fans lieben "Wer stiehlt mir die Show?"-Helena

Helena kommt gut an! In der vergangenen Woche lief sonntags wieder einmal die Sendung Wer stiehlt mir die Show? Neben Bill Kaulitz (33), Sido (42) und Jasna Fritzi Bauer (34) konnte hier auch die Wildcard-Gewinnerin Helena gegen Joko Winterscheidt (44) antreten. Und es passierte etwas, wie es vorher noch nie passiert ist – Helena gewann im Finale gegen Joko und moderiert somit am heutigen Abend die Show. Und die Fans sind von Beginn an begeistert von der 26-Jährigen.

Auf Twitter rasten die Follower der Show quasi komplett aus. "Diese Dame schreibt gerade Fernsehgeschichte", lautet beispielsweise ein Kommentar von einem begeisterten User. Dazu postet er ein Bild von Helena, wie sie zu ihrer ersten Moderation antritt. "Ich muss gestehen: Sie macht es richtig gut", schreibt ein weiterer Nutzer der Plattform und postet ebenfalls ein Bild von Helena dazu. Ein weiterer Post auf der Text-Plattform zeigt die Begeisterung für die Wildcard-Gewinnerin: "Ich bin verliebt in Helena, jetzt ist es raus."

Aber auch von Joko sind die Zuschauer der Sendung begeister, weil er sich so für die Gewinnerin freut: "Ich liebe es, wie Joko ausnahmslos immer und so ganz ohne Neid die 'Showklauer' feiert und glänzen lässt."

Anzeige

© ProSieben / Weiya Yeung Sido, Jasna Fritzi Bauer, Bill Kaulitz und Joko Winterscheidt

Anzeige

© ProSieben / Weiya Yeung Sido, Jasna Fritzi Bauer und Bill Kaulitz bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Anzeige

ProSieben / Weiya Yeung Sido und Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de