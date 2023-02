Nicht Helena: Er moderiert "Wer stiehlt mir die Show?"

Heute lief die zweite Show der fünften Staffel von Wer stiehlt mir die Show über die Bildschirme! Neben Joko Winterscheidt (44) waren diese Woche wieder Sido (42), Bill Kaulitz (33) und Jasna Fritzi Bauer (34) dabei. Die Wildcard-Gewinnern Helena gewann die letzte Folge und durfte somit dieses Mal durch den Abend führen. Konnte das junge Talent auch dieses Mal in der Endrunde gegen den Finalisten bestehen?

Die 26-Jährige führte mit Lockerheit und Humor durch die spannenden Wettkämpfe der Promis: Zuerst flog Bill raus, dann musste Jasna gehen und kurz vor Ende auch Sido. Im Finale musste sich das neue Moderationstalent also wieder dem erprobten Entertainer stellen. Ohne Erfolg: Die Schauspielerin konnte sich im finalen Quiz nicht gegen den 44-Jährigen durchsetzen. Nächste Woche wird also wieder in altbekannter Manier Joko durchs Programm führen.

Wie schon vergangene Woche hagelt es auf den sozialen Medien überwiegend positive Kritik für Helena. Ein Nutzer schreibt auf Twitter: "Schade, aber Helena hat uns einen tollen Abend geschenkt und eine tolle Show abgeliefert", während ein anderer Fan der Show vorschlägt: "Helena kann gerne wieder was moderieren. Sie war wirklich großartig." Ein Dritter meint: "Man sieht sich immer zweimal in Leben, hoffe, das gilt auch für Helena als Moderatorin!"

