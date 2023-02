Öffentliches Drama: Iris Klein entschuldigt sich bei Peter!

Iris Klein (55) zeigt Einsicht! Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) und Peter Klein (55) sorgten zuletzt für zahlreiche Schlagzeilen. Der Muskelmann verliebte sich in eine andere Frau, woraufhin die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin immer wieder gegen ihn schoss. So packte sie sogar aus, dass ihr Ex keine Erektion ohne Viagra bekommen könnte. Nun zeigt sich Iris total reuevoll und reflektiert im Netz!

In ihrer Instagram-Story meldet sich die 55-Jährige bei ihren Followern mit emotionalen Zeilen – und richtet dabei auch Worte an Peter. "Es war falsch von mir, private Dinge viel zu viel ausgetragen zu haben, öffentlich Schmutzwäsche gewaschen zu haben. Tut mir leid, das hätte ich nicht machen dürfen", erklärt Iris einsichtig. Sie schiebt ihre Ausbrüche auf die Wut und den Zorn, die sie verspürt hatte.

"Das waren halt die Emotionen, die verletzten Gefühle", führt sie aus. Iris würde dies alles gerne zurücknehmen, doch das ginge leider nicht. "Ich habe ihn um Verzeihung gebeten, er hat mir auch verziehen. Wir können ganz normal miteinander reden", verrät sie.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im Februar 2023

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im Februar 2023

Instagram / peterklein_official Peter mit seiner Frau Iris Klein, April 2022

