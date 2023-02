Verona Pooth lief spontan für Philipp Plein über den Catwalk

Verona Pooth (54) hat's noch drauf! Die Beauty nahm 1989 an ihrem ersten Schönheitswettbewerb teil und baute sich daraufhin eine Karriere als Model auf. Bis heute ist die Miss Intercontinental World von 1993 regelmäßig im TV zu sehen – zuletzt aber eher als Moderatorin oder prominenter Talk-Gast. Doch das Modeln hat die bolivianische Schönheit natürlich nie verlernt: Bei der Mailand Fashion Week lief Verona jetzt spontan über den Laufsteg!

Doch wie kam das bloß zustande? Wie sie RTL hinterher berichtete, wurde sie eigentlich nur als Gast zur Show von Philipp Plein (45) eingeladen – doch der deutsche Modedesigner fragte sie spontan, ob sie nicht Lust hätte, eines seiner Designs zu präsentieren! Gesagt, getan schwebte Verona in einem schwarzen Glitzer-Ensemble aus Jumpsuit, Blazer, Boots und Handtasche über den Catwalk – und zwar ebenso cool und elegant wie die anderen Profis! "Es hat Spaß gemacht, es war ein großes Kompliment und es war so ein bisschen wie nach Hause kommen", schwärmte sie im Interview.

Der Überraschungs-Job war wie eine kleine Zeitreise für Verona: "Ich hab mit 15 angefangen zu modeln, ich war in sehr vielen Agenturen und war früher auch immer so ein bisschen der kleine Tollpatsch mit den dünnen Beinchen", erinnert sich die heute 54-Jährige. Hättet ihr Verona so eine Aktion zugetraut? Stimmt ab!

Getty Images Verona Pooth läuft für Philipp Plein

Getty Images Verona Pooth, Moderatorin

Getty Images Verona Pooth, Moderatorin

