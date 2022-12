Nach 23 Jahren: Verona Pooth bekommt wieder eigene Talkshow

Verona Pooth (54) feiert ihr Talkshow-Comeback! Die TV-Bekanntheit machte sich schon in den 90er-Jahren einen Namen im Fernsehen. Damals moderierte sie die Show "Peep!", später bekam sie noch ihre eigene Show "Veronas Welt", die jedoch 2000 abgesetzt wurde. Ganz aus dem TV verschwand die gebürtige Bolivianerin aber nie: Immer wieder hatte sie Gastauftritte oder nahm an Gameshows teil. Jetzt dürfen sich Veronas Fans allerdings freuen: Sie bekommt wieder eine eigene Show!

Auf Magenta TV wird ab dem 16. Dezember ihre Show "More than Talking" laufen. Diese moderiert sie nicht nur – sie ist auch Produzentin und Drehbuchautorin. In der Talkshow trifft sie auf verschiedene Personen mit unterschiedlichen Geschichten. "Ich treffe gerne spannende Menschen, von denen man etwas lernen kann und die ihr Herz öffnen. Ich tauche ein in ihre Gefühlswelt. Der besondere Ort, an dem wir uns treffen, hat immer mit dem Leben meines Gastes zu tun", verkündete sie gegenüber Bild.

In der ersten Folge wird sie demnach auf die Schwimm-Legende Franziska van Almsick (44) treffen und mit ihr Baden gehen. "Ich fordere Franzi heraus und der Sieger bekommt einen Goldfisch und die Nationalhymne wird gespielt", erklärte Verona.

Anzeige

Getty Images Verona Pooth, Moderatorin

Anzeige

Instagram / verona.pooth Verona Pooth im April 2022

Anzeige

Getty Images Verona Pooth im Juni 2022

Anzeige

Freut ihr euch, dass Verona wieder eine eigene Show hat? Ja, das finde ich toll! Geht so. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de