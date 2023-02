"Wirst wachsen": Die Katze supportet Mama Iris nach Ehe-Aus

Daniela Katzenberger (36) stärkt ihrer Mutter Iris Klein (55) den Rücken. 20 Jahre lang war Peter (55) der Mann an ihrer Seite, half ihr auch bei der Erziehung ihrer drei Kids. Doch das ist nun vorbei: Peter hat sich am Rande des Dschungelcamps in Yvonne Woelke (41) verliebt und die Beziehung mit seiner Ehefrau deshalb aufgegeben. Das ist natürlich nicht leicht für Iris – doch auf Danielas Unterstützung kann sie immer zählen.

In ihrer Instagram-Story postete die Katze einen Spruch von Poetin Julia Engelmann (30): "Du hörst gerade Lieder zum Weinen, aber schon bald hörst du Lieder zum Tanzen. Du fühlst dich allein, aber ich weiß es – du wirst daran wachsen." Auf dem Foto markierte Daniela ihre Mama und ergänzte ein Herz, um damit offenbar ihre Solidarität zu symbolisieren. Diese Motivation kann Iris sicherlich brauchen...

Sie hat das dramatische Ehe-Aus inklusive Affären-Gerüchten mit Yvonne noch nicht überwunden. Zuletzt meldete Iris sich mit einem tränenreichen Video im Netz und sprach über die Gefühle zu ihrem Ex. "Ich weiß, ihr schreibt mir immer: Sei froh, dass du den los bist, der liebt dich sowieso nicht mehr. Ja, mag ja sein, aber – ach egal. Vielleicht hatte ich einfach nur einen Funken Hoffnung noch", weinte sie bitterlich.

