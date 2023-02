Tränenvideo: Iris Klein hoffte doch noch auf Peter-Reunion

Iris Klein (55) hatte die Hoffnung also doch noch nicht ganz aufgegeben. Während ihr Mann Peter Klein (55) als Dschungel-Begleitung in Australien war, warf ihm die Mutter von Daniela Katzenberger (36) vor, sie mit Yvonne Woelke (41) zu betrügen. Inzwischen hat sich das Paar getrennt und die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin dokumentiert ihre Trauerphase nach dem Ehe-Aus im Netz. Eigentlich hatte sie betont, nur noch nach vorne schauen zu wollen. Doch jetzt räumte Iris weinend ein, dass sie doch noch auf eine Liebes-Comeback mit Peter gehofft hat!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die 55-Jährige unter Tränen bei ihrer Community. "Ich weiß, ihr schreibt mir immer: Sei froh, dass du den los bist, der liebt dich sowieso nicht mehr. Ja, mag ja sein, aber – ach egal", weinte die dreifache Mutter. Endgültig mit Peter abzuschließen, fällt Iris aus einem bestimmten Grund schwer. "Vielleicht hatte ich einfach nur einen Funken Hoffnung noch", räumte sie ein.

Dass je ein anderer Mann Peters Platz an ihrer Seite einnehmen kann, scheint Iris noch zu bezweifeln. Schon in der vergangenen Woche hatte die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin via Instagram geschrieben: "Leider habe ich den Glauben an die Liebe verloren."

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein, "Das Sommerhaus der Stars"-Paar 2020

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein im Februar 2023

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

