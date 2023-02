18. Woche: Anna Adamyan zeigt glücklich ihren Babybauch

Anna Adamyan (26) gibt ein erneutes Update zu ihrer Schwangerschaft! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin verkündete Anfang Dezember, dass sie und ihr Mann Sargis Adamyan (29) ein Kind erwarten. Aufgrund der Unterleibserkrankung Endometriose war es dem Model bislang verwehrt geblieben, Nachwuchs zu bekommen. Doch nun könnte die Influencerin wohl kaum glücklicher sein. Ihre Freude teilt Anna nun mit einem Bild ihres wachsenden Babybauches!

Auf Instagram lässt die werdende Mama ihre Follower an ihrer Schwangerschaftsreise teilhaben. Dort postet sie nun in engen schwarzen Klamotten ein Bild ihres wachsenden Bauches. Dazu schreibt das Model glücklich: "Unser Wunder wächst und wächst." Sie kündigt zudem an, nun bereits in der 18. Woche schwanger zu sein. "Einfach der Wahnsinn. Manchmal muss ich mich immer noch kneifen, dass ich all das wirklich erleben darf", schwärmt Anna.

Trotz ihrer großen Freude ging die Schwangerschaft allerdings bislang nicht spurlos an der Spielerfrau vorbei. "Seit ein paar Tagen habe ich mit Übelkeit zu kämpfen", berichtete sie in ihrer neunten Schwangerschaftswoche. Dabei sei es auch egal gewesen, was oder wie viel sie gegessen habe. "Sie ist immer da", fügte sie deprimiert hinzu.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan zeigt ihren Babybauch

Frederic Kern / Future Image Anna Adamyan, Model

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

