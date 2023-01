Übelkeit und Co.: Daran leidet die schwangere Anna Adamyan

Anna Adamyan (26) gibt ehrliche Einblicke in ihre Schwangerschaft. Vor wenigen Wochen hatte die ehemalige GNTM-Kandidatin die freudige Nachricht verkündet, dass sie schwanger ist. Für die Beauty und ihren Liebsten Sargis (29) ein großes Glück, denn aufgrund ihrer Endometriose-Erkrankung blieb ihr Kinderwunsch lange Zeit unerfüllt. Ihre Fans hält sie seitdem stets über die Entwicklung ihres Babys auf dem Laufenden. Jetzt sprach Anna ganz offen über ihre bisherigen Schwangerschaftsbeschwerden.

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Influencerin nun zu Wort und verriet, dass sie mittlerweile in der zehnten Schwangerschaftswoche angelangt sei. Anschließend informierte sie ihre Community dann über ihre Leiden. "Ich bin nach wie vor sehr müde und das Energielevel ist bei 20 Prozent", schilderte die 26-Jährige. Seit über einer Woche habe sie auch mit Übelkeit zu kämpfen, müsse sich allerdings nicht übergeben. Zudem würde ihr Ischias einige Probleme machen und sie spürt zeitweilig ihren Unterleib sehr doll, genauso wie die Mutterbänder. "Die Brüste... na ja, das lasse ich mal unkommentiert", scherzte sie im Anschluss.

"Alles ist individuell, der Körper allgemein oder natürlich auch während der Schwangerschaft", fuhr Anna fort. Ihr Schwangerschafts-Update solle zudem keiner Wertung dienen, sondern die Fans einfach nur an ihrer Reise teilhaben lassen. "Für mich ist all das eh in Ordnung! Schließlich habe ich schon vorher viel auf mich genommen", versicherte das Model abschließend.

