Hilfe für Ladys: Austin Butler wird als Gentleman gefeiert!

Austin Butler (31) erwärmt die Herzen der Fans! Der Schauspieler ist derzeit in aller Munde. Für seine Performance als Elvis Presley (✝42) in dem Biopic "Elvis" gewann er im Januar einen heiß begehrten Golden Globe. Für dieselbe Leistung ist er dieses Jahr sogar für einen Oscar nominiert. Davor standen aber erst noch die SAG Awards an. Dort sahnte Austin zwar keinen Preis ab, fiel jedoch mit einer schönen Geste besonders auf!

Während der Preisverleihung entpuppte sich der Hottie als wahrer Gentleman. Austin half den Gewinnerinnen Sally Field (76) und Jennifer Coolidge auf die Bühne. Er reichte den Ladys die Hand, als diese ein paar Stufen steigen mussten, um die Trophäe entgegenzunehmen. Dafür wird der 31-Jährige nun unter anderem auf Twitter gefeiert. "Dass Austin Butler Sally Fields auf die Bühne geholfen hat, war das Süßeste überhaupt", oder: "Austin Butler sitzt nicht mal neben der Treppe und hilft den Ladys hoch. Er hat ein reines Herz", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare.

Nicht nur die Zuschauer sind begeistert von Austins aufmerksamer Art. Auch Sally bedankte sich total niedlich bei dem Blondschopf. Immer wieder sagte sie "Danke dir" und strich die Hand des The Carrie Diaries-Darstellers.

Austin Butler im Februar 2023

Sally Field, SAG Awards 2023

Austin Butler bei den SAG Awards im Februar 2023

