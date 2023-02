Julian Claßen verrät: Zieht er längerfristig nach Spanien?

Will Julian Claßen (29) seinen Wohnsitz bald verlegen? Der YouTube-Star hatte sich noch mit seiner damaligen Ehefrau Bibi Claßen (30) einen großen Traum erfüllt: Sie bauten sich ein Ferienhaus in Spanien. Nach der Trennung verbringt der Influencer auch hin und wieder Zeit dort mit seiner neuen Freundin Tanja Makarić (25). Doch können sie sich das auch dauerhaft vorstellen? Nun plauderte Juli über mögliche Umzugspläne!

In seinem Podcast "Die Petze und der Besserwisser" fragte seine Schwester Bianca den Zweifachpapa, ob er sich auch ein Leben in Spanien vorstellen könnte. "Auf jeden Fall. Wenn wir hier sind, wenn man reinkommt, die Energie ist schon so schön! [...] Es hat einfach etwas ganz Besonderes", schwärmte Julian daraufhin. Tanja und er haben schon mehrfach überlegt, für längere Zeit in das Haus zu ziehen: "Ein Traum wär es natürlich schon, wenn man vielleicht mal ein halbes oder ein oder zwei Jahre mal hier hinkönnte, aber da sind wir noch am überlegen."

Konkrete Pläne haben die Turteltäubchen diesbezüglich allerdings noch nicht. Julian betonte dabei, dass er sich natürlich auch immer mit seiner Ex absprechen müsse, vor allem auch wegen der gemeinsamen Kinder Lio (4) und Emily (2). Dennoch habe er es sich in der Traumvilla schon gemütlich gemacht: "Ich hab auch jedes Parfüm, was ich habe, noch mal gekauft und habe das hier hingelegt", erzählte Julian etwa.

