Kylie Jenner litt nach Geburten an postpartalen Depressionen

Kylie Jenner (25) ist ehrlich! Die The Kardashians-Bekanntheit wurde 2018 zum ersten Mal Mutter. Im vergangenen Jahr erblickte ihr zweites Kind das Licht der Welt. Die Unternehmerin lässt ihre Fans im Netz gerne an ihrem scheinbar perfekten Familienalltag teilhaben. Nun schlug die 25-Jährige allerdings ernstere Töne an. Gegenüber Vanity Fair offenbarte die Beauty, dass sie an Wochenbettdepressionen litt: "Ich habe es erlebt. Zweimal. Das erste Mal war sehr schwierig, das zweite Mal war leichter zu bewältigen." Weitere Infos dazu gibt es im Promiflash-Video!

