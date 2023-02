SAG Awards 2023: Das waren die schönsten Looks der Stars!

Gestern war es so weit: Die SAG Awards wurden verliehen. In diesem Jahr waren wieder zahlreiche Prominente bei der wichtigen Film- und Fernsehpreisverleihung in Los Angeles. In den 15 Kategorien wählte die Elite Hollywoods dabei selbst, wer die begehrten Preise mit nach Hause nehmen darf. Um den Anlass gebührend zu feiern, schmissen sich die Stars auch wieder ordentlich in Schale. Promiflash fasst für euch die besten Looks der SAG Awards 2023 zusammen!

In diesem Jahr trugen die nominierten Schauspielerinnen und die zahlreichen weiteren Gäste der Screen-Actors-Guild-Awards wieder glamouröse Outfits. Allen voran: Elvis-Darsteller Austin Butler (31). Der Hottie entschied sich für einen burgunderfarbenen Anzug mit Fliege. Nicht weniger edel lief "Ozark"-Star Julia Garner (29) über den Red Carpet. Sie trug ein bodenlanges Kleid im Metallic-Look mit einem tiefen Beinausschnitt. Auch Zendaya (26) wählte eine lange Abendrobe: Ihr rosa Kleid war mit vielen kleinen Seidenblumen verziert.

Wie Eddie Redmayne (41) bewies, muss es bei den Männern auch nicht immer ein klassisches Sakko sein.Der "The Good Nurse"-Schauspieler trug eine weiße Bluse mit einem Knoten am Hals mit einer eleganten Hose. Auch Model Cara Delevingne (30) entschied sich für einen besonderen Look: Ihr schwarzer Hosenanzug mit großer Blumenverzierung am Dekolleté ergänzte die Beauty durch einen ausladenden Rock. Etwas mehr Farbe durfte es bei Amanda Seyfried (37) sein: Sie überzeugte in einem knallgrünen Kleid mit Schleppe.

