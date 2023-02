Letzter Award: Beendet Christina Applegate ihre Karriere?

Hinter Christina Applegate (51) liegt eine schwere Zeit. 2021 machte die Schauspielerin ihre schlimme Diagnose öffentlich: Die "Dead to me"-Darstellerin leidet an Multipler Sklerose, einer neurologischen Autoimmunerkrankung. Wegen der Krankheit geht die Blondine inzwischen am Stock und ist körperlich stark eingeschränkt. Das wirkt sich auch auf ihre Karriere aus: Christina kündigte jetzt an, demnächst eine letzte Preisverleihung besuchen zu wollen – zieht sie sich anschließend aus Hollywood zurück?

Im Interview mit der Los Angeles Times erklärte die 51-Jährige nun: Die Screen Actors Guild Awards werden wohl ihr letzter beruflicher Auftritt bei solch einem Event. "Es ist wahrscheinlich meine letzte Preisverleihung als Schauspielerin, also ist es eine große Sache", schilderte sie und begründete ihre Entscheidung sogleich: "Im Moment könnte ich mir nicht vorstellen, um fünf Uhr morgens aufzustehen und zwölf bis 14 Stunden am Set zu verbringen." Das bedeute für sie aber nicht, Hollywood gänzlich den Rücken zu kehren – Christina wolle stattdessen weiterhin als Synchronsprecherin arbeiten.

Seit ihrer MS-Diagnose hatte Christina nur wenige öffentliche Events besucht, darunter jedoch ein ganz besonderes: Im November 2022 war die Mutter einer Tochter mit einem Stern auf dem Walk of Fame geehrt worden. Zu der Verleihung war sie überglücklich erschienen – und barfuß. "Für manche MS-Patienten kann das Gefühl von Schuhen schmerzhaft sein oder sie aus dem Gleichgewicht bringen", hatte sie anschließend erklärt.

Netflix / Saeed Adyani Christina Applegate in der dritten Staffel der Serie "Dead to Me"

Getty Images Christina Applegate, Schauspielerin

Getty Images Christina Applegate, Schauspielerin

