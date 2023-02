SAG Awards 2023: So schön strahlten die Hollywoodstars!

Für die SAG Awards tummeln sich alljährlich Stars und Sternchen auf dem roten Teppich. Dafür haben sich die Promis auch in diesem Jahr wieder mächtig in Schale geschmissen! "Elvis"-Darsteller Austin Butler (31) entschied sich für einen klassischen Look im burgunderfarbenen Anzug mit Fliege. Nicht weniger glamourös erschien Schauspielerin Julia Garner (29) auf dem Event. Sie bezauberte in einem Kleid im Metallic-Look und zeigte dabei ganz schön viel Bein. Eddie Redmayne (41) bewies dagegen, dass es bei den Männern nicht immer ein klassisches Sakko sein muss. Stattdessen lief er in einer weißen Bluse mit einer großen Schleife am Hals über den Teppich.

