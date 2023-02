SAG Awards 2023: Das sind die großen Gewinner des Abends!

Am Sonntagabend fand sich wieder die Elite Hollywoods zusammen – die SAG Awards wurden verliehen! Bei der Film- und Fernsehpreisverleihung wählten die Stars der Filmbranche selbst, wer die begehrten Awards bekommt. In den Filmkategorien räumte der Sci-Fi-Film "Everything, Everywhere, All at Once" die meisten Preise ab. "The White Lotus" war dabei der Renner in den Serienkategorien. Das sind alle Sieger der SAG Awards 2023!

In den Filmkategorien gewann Michelle Yeoh (60) für ihre Performance in "Everything, Everywhere, All at Once" einen der wichtigsten Awards als "Beste Hauptdarstellerin." Ihre Kollegen Jamie Lee Curtis (64) und Ke Huy Quan sahnten in den Kategorien "Beste Nebendarstellerin" und "Bester Nebendarsteller" ab. Zudem gab es für den Streifen auch den Preis für die "Beste Besetzung in einem Kinofilm". Brendan Fraser (54) siegte derweil mit "The Whale" in der begehrten Kategorie "Bester Hauptdarsteller."

"The White Lotus" überzeugte bei den Serienkategorien besonders: Jennifer Coolidge bekam für ihre Rolle den Preis für die "Beste Darstellerin in einer Drama-Serie." Die Show gewann auch den Award für die "Beste Besetzung in einer Drama-Serie". "Bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie" ging an Ozark-Star Jason Bateman (54). Auch Jessica Chastain nahm einen Preis mit. Sie gewann für "George & Tammy" in der Kategorie "Beste Darstellerin in einem TV-Film oder Limited-Serie."

Alle Gewinner der SAG Awards in der Übersicht:

Filmkategorien

"Bester Hauptdarsteller": Brendan Fraser, "The Whale"

"Beste Hauptdarstellerin": Michelle Yeoh, "Everything, Everywhere, All at Once"

"Bester Nebendarsteller": Ke Huy Quan, "Everything, Everywhere, All at Once"

"Beste Nebendarstellerin": Jamie Lee Curits, "Everything, Everywhere, All at Once"

"Beste Besetzung": Cast von "Everything, Everywhere, All at Once"

Serienkategorien

"Bester Darsteller in einem TV-Film oder Limited-Serie": Sam (78) Elliott, "1883"

"Beste Darstellerin in einem TV-Film oder Limited-Serie": Jessica Chastain (45), "George & Tammy"

"Bester Darsteller in einer Comedy-Serie": Jeremy Allen White (32), "The Bear"

"Beste Darstellerin in einer Comedy-Serie": Jenny Ortega, "Wednesday"

"Beste Besetzung einer Comedy-Serie": Cast von "Abbott Elementary"

"Bester Darsteller einer Drama-Serie": Jason Bateman, "Ozark"

"Beste Darstellerin einer Drama-Serie": "Jennifer Coolidge, "The White Lotus"

"Beste Besetzung einer Drama-Serie": Cast von "The White Lotus"

Auszeichnung für das Lebenswerk: Sally Fields (76)

