So stellt sich Hottie Milo Ventimiglia seine Traumfrau vor!

Milo Ventimiglia (45) plaudert aus dem Nähkästchen. Der Gilmore Girls-Darsteller hält sein Liebesleben sehr unter Verschluss. Nachdem seine Beziehungen sowohl mit Alexis Bledel (41) als auch Hayden Panettiere (33) in die Brüche gegangen sind, war zuletzt bekannt, dass er mit Kelly Egarian liiert ist. Ob er allerdings wieder Single, neu oder immer noch vergeben ist, ist unklar. Überraschenderweise verriet Milo aber jetzt, welche Eigenschaften er bei einer Frau besonders attraktiv findet.

In der Show Watch What Happens Live zeigte sich der This Is Us-Darsteller ungewohnt offen: Der 45-Jährige plauderte im "Pillow Talk" aus, was eine Frau seiner Meinung nach mitbringen müsse. "Ehrlichkeit, Authentizität, Intellekt", verriet er dem Moderator Andy Cohen (54). Dieser Liste fügte Allan Cumming, der ebenfalls zu Gast gewesen ist, Oralsex hinzu, nachdem Milo zuvor gescherzt hatte, dass er eher ohne Käse als ohne Oralverkehr leben könne.

Deutet das darauf hin, dass Milo etwa Single ist? Im Mai 2021 hatte Milo den Verdacht gestreut, keine Partnerin mehr zu haben. "Ich hatte Freundschaften und Beziehungen, die definitiv eine harte Zeit für mich waren", hatte der Hottie verraten und angemerkt, dass alles – einschließlich seines Liebeslebens – seiner Arbeit untergeordnet wären.

Anzeige

Getty Images Milo Ventimiglia, 2022

Anzeige

Getty Images Milo Ventimiglia, April 2022

Anzeige

Getty Images Milo Ventimiglia, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de