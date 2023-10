Milo Ventimiglia und Jarah Mariano trugen schon Eheringe!

Sie trugen den Beweis schon länger am Finger! Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Milo Ventimiglia (46) und Jarah Mariano geheiratet haben. Das hielten der This Is Us-Star und das Model aber lange geheim: Schon Anfang des Jahres sollen sie vor den Traualtar getreten sein! Aber haben sich schon Indizien dafür angezeichnet? Tatsächlich ist auf älteren Fotos zu sehen, dass Milo und Jarah schon Eheringe trugen!

Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, wurden die Turteltauben in Los Angeles abgelichtet. Milo und Jarah schauten sich am Wochenende das Finale der Rugby-Weltmeisterschaft an. Dabei sind an ihren Fingern eindeutig die Eheringe zu sehen! Schon bevor die geheime Hochzeit ans Licht kam, machten die beiden also kein Geheimnis daraus!

Am Montag berichtete ein Insider Us Weekly, dass Milo und Jarah verheiratet sind. Sie hatten eine geheime Zeremonie mit ihren Freunden und der Familie genossen. Das Magazin hatte sogar ein erstes Hochzeitsbild parat: Die Beauty trug ein tief-ausgeschnittenes, rückenfreies Brautkleid, während auf ihrem Kopf ein Blumenkranz ruhte.

