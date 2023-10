"This Is Us"-Star Milo Ventimiglia hat heimlich geheiratet!

Milo Ventimiglia (46) hat seine Mr. Right gefunden! Eigentlich hält der US-amerikanische Schauspieler sein Liebesleben unter Verschluss – in Interviews gab er in der Vergangenheit so gut wie nichts über seine Beziehungen preis. Allerdings wird schon seit längerer Zeit gemunkelt, dass er in dem Model Jarah Mariano seine Traumfrau gefunden hat. Jetzt wird ein regelrechter Liebes-Hammer bekannt: Milo und Jarah sind sogar schon verheiratet!

Wie jetzt People berichtet, haben sich der This Is Us-Darsteller und die Beauty bereits vor einigen Monaten still und heimlich das Jawort gegeben: Ein Sprecher des Paares bestätigte, dass Milo und Jarah Anfang des Jahren im Beisein ihrer engsten Familie und ihren Freunden den Bund der Ehe eingegangen seien. Genauere Infos zu der Trauung gab der Mitarbeiter allerdings nicht preis.

Auch wenn Milo die meiste Zeit über sein Privatleben schweigt, gab er vor einiger Zeit einen kleinen Einblick. In der Show "Watch What Happens Live" erklärte er, was eine Frau mitbringen muss, um sein Herz zu erobern. "Ehrlichkeit, Authentizität, Intellekt", zählte der Hottie auf. Diese Eigenschaften hat er jetzt offenbar in Jarah gefunden.

Instagram / jarahm Jarah Mariano im Mai 2021

Getty Images Milo Ventimiglia auf dem Hollywood Walk Of Fame

Getty Images Milo Ventimiglia bei einem Event in L.A. im März 2017

