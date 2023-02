Am Set: Cameron Diaz in London in einem Speedboot unterwegs

Da hat Cameron Diaz (50) direkt wieder Action am Set. Inzwischen ist es über acht Jahre her, dass die Schauspielerin auf den Kinoleinwänden zu sehen war. In den vergangenen Jahren hat sich bei ihr dennoch viel verändert – sie heiratete ihren Ehemann Benji Madden (43) im Jahr 2015 und bekam mit ihm im Jahr 2020 das erste gemeinsame Kind. Im vergangenen Jahr verkündete sie, dass sie endlich wieder vor der Kamera stehen wird. Jetzt wurde Cameron am Set auf einem Speedboot gesichtet.

Auf Bildern, die dem People-Magazin vorliegen, ist die 50-Jährige auf einem Boot zu sehen, wie sie eine Nachtszene für ihren neuen Film "Back in Action" dreht. Die Aufnahmen wurden in London gemacht – der Filmdreh fand auf dem Fluss Themse statt. In einem schwarzen Anzug mit weit ausgeschnittenem Dekolleté stand sie am Steuer des Bootes und wirkte dabei ziemlich glücklich.

Sein Privatleben hält der Hollywoodstar so gut es geht von der Öffentlichkeit fern. Dass Cameron und der Good Charlotte-Gitarrist ein gemeinsames Baby erwarteten, teilten sie nicht in den sozialen Netzwerken. Die Neuigkeiten über den Familienzuwachs verkündeten sie erst, als ihre Tochter Raddix Madden bereits das Licht der Welt erblickt hatte. Inzwischen ist ihr Kind drei Jahre alt.

ActionPress Cameron Diaz im Dezember 2014

Getty Images Drew Barrymore und Cameron Diaz im Mai 2019 in Hollywood

MEGA Cameron Diaz im September 2022

