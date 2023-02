Jurorin: Barbara Meier bei "Let's Dance" in Österreich dabei

Barbara Meier (36) schlüpft in eine neue Rolle! Das Model wurde als Gewinnerin der zweiten Staffel von Germany's next Topmodel deutschlandweit bekannt. Doch das Leben der Zweifach-Mama besteht nicht nur aus Laufstegen und Fotoshootings. Die gebürtige Ambergerin sammelte auch schon Schauspielerfahrung. 2018 nahm Barbara zudem an Let's Dance teil. Jetzt kehrt sie zu der österreichischen Version der Show zurück – und zwar als Gastjurorin!

An der Seite von Profitänzer Sergiu Luca (40) belegte Barbara in der elften Staffel von "Let's Dance" den dritten Platz. Ab kommenden Freitag nimmt die 36-Jährige an der österreichischen Version "Dancing Stars" teil. Sie wird als Gastjurorin hinter dem Jurypult Platz nehmen. "Ich freue mich so sehr, mich von zehn wundervollen Tanzpaaren (hoffentlich) verzaubern zu lassen! Tanzen ist und bleibt einfach eine große Leidenschaft von mir!", schwärmte die ehemalige Castingshow-Kandidatin auf Instagram.

Doch wie läuft es bei Barbara aktuell privat? Im November vergangenen Jahres wurde sie zum zweiten Mal Mutter. Im Interview mit der Gala gab die rothaarige Beauty zu, dass sie sich als Mama von zwei Kindern manchmal überfordert fühle. "Da frage ich mich oft: 'Was mache ich jetzt? Wohin mit mir?' Oder in der Früh, wenn beide wach werden: 'Wen versorge ich zuerst?'", gab Barbara offen zu.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Getty Images Sergiu Luca und Barbara Meier bei "Let's Dance" 2018

Anzeige

Getty Images Sergiu Luca und Barbara Meier bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / barbarameier Barbara Meier und ihre Tochter Marie-Therese im April 2021

Anzeige

Würdet ihr euch wünschen, dass Barbara auch mal in der deutschen "Let's Dance"-Jury sitzt? Ja, das fände ich schön! Ich kann mir das nicht vorstellen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de