"Prominent getrennt": Streit von Gloria und Niko eskaliert

Bei Nikola und Gloria Glumac fliegen wieder die Fetzen. Schon bei ihrer Teilnahme bei Temptation Island im vergangenen Jahr machte die Beziehung der beiden Schlagzeilen – weil Gloria ihren Ehemann immer wieder beleidigte und niedermachte. Inzwischen sind die beiden getrennt, müssen bei Prominent getrennt aber als Team zusammenarbeiten. Doch die Dynamik der beiden hat sich gar nicht verändert und die Lage eskaliert wieder...

Mit der Leistung bei ihrer ersten Challenge sind die Eheleute gar nicht zufrieden – und Gloria gibt natürlich ihrem Ex die Schuld. "Ich habe die Führung übernommen, war die maskuline Energie. Er dann wieder die feminine Energie", wettert sie gegen Niko. Das will der nicht auf sich sitzen lassen, bezeichnet die vergangene Beziehung als "Gefängnis" – und die Situation eskaliert komplett. Die Influencerin schreit ihn immer wieder aggressiv an, woraufhin das Model in Tränen ausbricht und den Raum verlässt.

Später entschuldigt sich Gloria bei ihrem Mann und weint selbst: "Keine Ahnung, warum ich manchmal so bin?" Auch die anderen Kandidaten wundern sich mittlerweile sehr über das Verhältnis zwischen den beiden – wegen Glorias Bevormundung haben sie Mitleid mit Niko.

"Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

Instagram / gloria.glumac "Temptation Island"-Kandiatin Gloria Glumac mit ihrem Mann Nikola

Instagram / nikola_glumac Gloria und Nikola Glumac, "Temptation Island"-Stars

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Reality-TV-Star

