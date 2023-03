35 Jahre Altersunterschied: Ist Madonna wieder vergeben?

Ist sie etwa wieder verliebt? Madonna (64) hatte lange nicht den richtigen Mann für sich gefunden. Bis 1989 war die "Like A Virgin"-Interpretin mit dem Schauspieler Sean Penn (62) verheiratet. Einige Jahre nach der Scheidung bekamen sie und der Fitnesstrainer Carlos Leon (56) ihre gemeinsame Tochter Lourdes Leon (26). Bis vor Kurzem datete die Sängerin das Model Andrew Darnell. Inzwischen soll Madonna aber einen anderen Mann an ihrer Seite haben!

Dabei soll es sich laut Page Six um den Boxtrainer Josh Popper handeln. Der 29-Jährige sei der Fitnesstrainer eines der sechs Kinder von Madonna. Auf Social Media teilten sowohl die 64-Jährige als auch Josh gemeinsame Bilder. Auf diesen Fotos schmiegt sich die Sängerin eng an den Sportler an, während er sie im Arm hält. Inzwischen wurden die Postings jedoch wieder gelöscht.

Doch warum hatte es nicht mit ihrem Ex Andrew geklappt? Der 23-Jährige soll eine Dame kennengelernt haben, die eher in seinem Alter ist. Das soll der "Material Girl"-Sängerin zwar nicht das Herz gebrochen haben, allerdings sei das Liebes-Aus dennoch ein schlechter Zeitpunkt für sie gewesen.

Instagram / madonna Madonna und Andrew Darnell im September 2022

Getty Images Madonna, September 2021

Getty Images Madonna im Februar 2023

