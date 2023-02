Trennung: Madonnas Romanze mit Model Andrew Darnell beendet

Im vergangenen September erregte Madonna (64) mit ihrem neuen jungen Lover Andrew Darnell Aufsehen. Die beiden wurden knutschend auf einem Konzert in New York gesichtet und konnten wohl kaum ihre Finger voneinander lassen. Auf einem Event vor wenigen Wochen machte die "Material Girl"-Interpretin dann mit dem Singer-Songwriter Jozzy (32) herum. Nun soll sich bestätigen, was Fans vielleicht schon kommen sahen: Madonna und Andrew gehen jetzt getrennte Wege!

"Es war nur eine lockere Sache, deshalb ist sie jetzt nicht untröstlich", verrät ein Insider gegenüber Page Six. Die Romanze mit Andrew soll der Musikerin sehr viel Spaß bereitet haben, jedoch sei es nie Liebe gewesen. Die Trennung soll aber zu einem sehr schlechten Zeitpunkt für die 64-Jährige gekommen sein. Das Selbstbewusstsein der Popikone soll zurzeit nämlich stark angekratzt sein – unter anderem, weil ihr 23-jähriger Beau nun jemanden daten soll, der näher an seinem Alter dran ist. Doch auch die Queen of Pop ist kein Kind von Traurigkeit.

Vor wenigen Wochen veröffentlichte die sechsfache Mama auf ihrem Instagram-Account die ein Video, in dem sie einige Eindrücke der After-Show-Party der Grammy Awards festhielt: Besonders ins Auge fällt ein Ausschnitt, in dem Jozzy die Sängerin liebevoll an sich drückt, während Madonna lasziv in die Kamera blickt. Anschließend streckt sie die Zunge heraus und fängt an, leidenschaftlich mit dem 32-Jährigen rumzuzüngeln. Jozzy und sie wirken in dem Video generell sehr vertraut miteinander.

Anzeige

Twitter / Madonna Madonna im Februar 2023

Anzeige

Instagram / madonna Madonna, Musikerin

Anzeige

Instagram / madonna Madonna im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de