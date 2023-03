Disneyland-Antrag: Rebel Wilson brauchte Sondergenehmigung!

Rebel Wilson (42) musste für ihren perfekten Heiratsantrag so einiges organisieren. Vor wenigen Tagen hatte die Pitch Perfect-Darstellerin überglücklich auf Social Media verkündet, dass sie und ihre Partnerin Ramona Agruma verlobt sind. Den Antrag hatte die Schauspielerin ihrer Liebsten vor dem berühmten Schloss im Disneyland gemacht. Doch wie Rebel jetzt erzählte, musste sie sich eine Sondergenehmigung einholen, um Ramona vor der traumhaften Kulisse die Frage aller Fragen stellen zu können.

In der "The Drew Barrymore Show" verriet die 42-Jährige, dass sie sogar den Disney-Chef Bob Iger angerufen hatte, um ihren Traum vom perfekten Heiratsantrag verwirklichen zu können. "Ich musste eine Sondergenehmigung einholen, um einen speziellen Bereich abzusperren zu lassen und die Bäume aufzustellen", erinnerte sie sich. Um die Erlaubnis zu bekommen, habe sich die gebürtige Australierin an Bob Iger wenden müssen. "Er ist der große Boss. Und ich dachte, wenn er Ja sagt, dann sollte es so sein und ich sollte an diesem Tag im Disneyland einen Heiratsantrag machen", erklärte Rebel.

Auf dem Instagram-Account der TV-Show plauderte der Filmstar zudem über den Moment des Antrags. Die Blondine sei so überwältigt gewesen, dass sie sich einen Moment hatte nehmen müssen, um das zu verarbeiten. "Ich brach buchstäblich fünf Minuten lang auf dem Boden zusammen. Und dann sagte ich: 'Ok, mir geht es gut. Lass uns Churros holen und weitermachen'", verriet Rebel.

Ramona Agruma und Rebel Wilson im Disneyland, 2023

Instagram / ramonaagruma Ramona Agruma und Rebel Wilson im Disneyland im Februar 2023

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Ramona Agruma, 2023

