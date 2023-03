Es bleibt spannend: Daniel Noah ist weiterhin bei GZSZ dabei

Große Freude bei den GZSZ-Fans! Seit dem vergangenen Herbst ist Daniel Noah als Kommissar Sascha Beck in der beliebten Vorabendserie zu sehen. In den vergangenen Monaten hatte der Schauspieler mit seiner Rolle für mächtig Wirbel im Kolle-Kiez gesorgt: Neben einem spannenden Mordfall lieferte er den Zuschauern auch so manch heiße Szene. Doch noch vor Kurzem schien es, als würde sich seine Rolle aus der Daily verabschieden. Jetzt steht aber fest: Daniel bleibt GZSZ weiterhin erhalten!

"Ich finde es natürlich klasse, dass Sascha weiterhin ein Teil im GZSZ-Kosmos sein darf. Ich mag diese Rolle wirklich sehr und es hat mich bewegt, als ich erfahren habe, welche packenden und unfassbaren Hürden Sascha als nächstes auf sich nehmen muss", freute sich der 36-Jährige im Interview mit RTL über die Vertragsverlängerung. Vor allem die neue, schauspielerisch herausfordernde Reise, die mit der Story seiner Rolle einhergeht, könne Daniel kaum erwarten.

Doch auf was dürfen sich die Zuschauer freuen? "Ich kann leider noch keine Details verraten", stellte der GZSZ-Star klar. Einen kleinen Ausblick ließ er sich dennoch entlocken. "Sascha wird im Alltag vor viele neue Herausforderungen gestellt. Das wird nicht so leicht für einen sturen Bock wie ihn, damit einen Umgang zu finden. Aber vielleicht wird ja Emily an seiner Seite sein, um ihn zu unterstützen...", teaserte Daniel an.

RTL Daniel Noah und Iris Mareike Steen am Set von GZSZ

RTL / Rolf Baumgartner Daniel Noah, GZSZ-Star

RTL Rolf Baumgartner Sascha Beck (Daniel Noah) und Emily Wiedmann (Anne Menden) in einer GZSZ-Szene

