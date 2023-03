Herrlich normal: Prinzessin Kate über ihre Mama-Struggles

Auch Prinzessin Kate (41) kommt als Mutter so manchmal an ihre Grenzen! Gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz William (40) hat sie die Söhne George (9) und Louis (4) sowie Töchterchen Charlotte (7). Das Privatleben der royalen Familie bleibt bekanntermaßen größtenteils geheim – ab und zu plaudert die Britin aber gerne aus dem Nähkästchen. So auch jetzt: Kate spricht offen über ihre Struggles als dreifache Mama.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de