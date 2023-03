Markus Söders Tochter Gloria-Sophie litt einst an Magersucht

Markus Söders Tochter hat eine schwere Zeit hinter sich. Während ihr Vater als Politiker bekannt ist, führt auch Gloria-Sophie Burkandt (24) ein Leben im Rampenlicht – und zwar als Model. Damit ist sie seit einigen Jahren sogar ziemlich erfolgreich. Zwischenzeitlich wurde sie jedoch von vielen Agenturen abgelehnt. Der Grund: Sie war zu dünn. Gloria-Sophie hatte einst mit Magersucht zu kämpfen.

Im RTL-Interview erzählte die 24-Jährige: "Ich habe das erste Mal mit 20 Jahren gemerkt, dass etwas mit meiner Beziehung zu Essen nicht so wirklich stimmig ist. Das war dann so, dass ich das Essen verweigert habe. Ich war depressiv. Ich war schlecht drauf. Ich habe mich selbst nicht akzeptiert." Es gab einen Zeitpunkt, an dem sie bei einer Körpergröße von 1,85 Metern nur noch 59 Kilogramm auf die Waage brachte. Ihre Selbstwahrnehmung sei komplett zerstört gewesen.

Zunächst war es Gloria-Sophie schwergefallen, Hilfe anzunehmen, was auch ihr Umfeld belastete. "Meine Eltern haben so gelitten, weil sie immer dachten, das ist ihre Schuld. Aber es war nicht ihre Schuld. Es war meine", erinnerte sich die Münchnerin. Inzwischen habe sie die Krankheit besiegt und sei ein ganz anderer Mensch: "Ich habe mich im Kern einfach grundsätzlich verändert."

Anzeige

ActionPress Gloria-Sophie Burkandt, Tochter von Markus Söder

Anzeige

Instagram / gloriasophieee Gloria-Sophie Burkandt im Dezember 2022 in München

Anzeige

ActionPress Gloria-Sophie Burkandt im Oktober 2021 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de