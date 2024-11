Gloria-Sophie will nicht mit Papa Söder assoziiert werden

In Deutschland kennt man Gloria-Sophie Burkandt (25) vor allem durch einen: ihren Vater Markus Söder (57). Davon begeistert zu sein, scheint das Model allerdings nicht. Gegenüber Gala erzählte sie von ihrem Vater-Tochter-Verhältnis, das gar nicht so innig sein soll: "Mein Vater und ich sind total getrennt. Es ist auch so, dass ich politisch neutral bin. Ich bin nicht CSUlerin oder CDUlerin, weil ich finde, dass jede Partei gute Punkte hat, man muss sie halt alle vereinen." Dass von dem bayerischen Ministerpräsidenten auf sie geschlossen wird, möchte Gloria-Sophie nicht. "Mich nervt es dann, dass ich immer mit ihm assoziiert werde", gab sie offen zu.

Die 25-Jährige offenbarte gegenüber dem Magazin, dass sie und der Parteivorsitzende der CSU sich mittlerweile auch öfter auf Events als im Alltag sehen. Da sie seit über einem Jahr in New York City lebt und dort als Model tätig ist, verbindet Gloria-Sophie die Zeit mit ihrem Vater und ihren öffentlichen Auftritten. Sie erklärte, schon immer sehr selbstständig gewesen zu sein, weshalb sie den Nürnberger auch nicht bei jedem Vorhaben um Rat fragen muss: "Auch wenn ich Events mit ihm zusammen mache, aber das sind dann offizielle Veranstaltungen, verrate ich ihm jetzt nicht jeden Karriereschritt, weil dazu habe ich auch gar keine Lust – und er würde mir vermutlich davon abraten."

Einer dieser Karriereschritte ist die Teilnahme der Influencerin an der Reality-TV-Show "Licht Aus", bei der sie mit sieben anderen Prominenten fünf Tage lang in kompletter Dunkelheit verbringen und dabei verschiedene Aufgaben bewältigen muss. Neben Gloria-Sophie sind unter anderem auch Stars wie Pietro Lombardi (32), Luna Schweiger (27) und Jeannine Michaelsen (42) von der Partie. Die Sendung wurde am 31. Oktober auf Amazon Prime veröffentlicht und begeistert die Zuschauer mit der plötzlichen Freundschaft des Politiker-Kindes mit Luna, der Tochter von Til Schweiger (60).

Getty Images Gloria-Sophie Burkandt im Juni 2024

Getty Images Luna Schweiger, Schauspielerin

