Nach Liebes-Aus: Avril Lavigne und Tyga hatten zweites Date

Avril Lavigne (38) lässt offensichtlich nichts anbrennen! Die Sängerin schien mit Rapper Mod Sun (35) auf Wolke sieben zu schweben – vergangenen April machte er seiner Liebsten einen Antrag. Doch dann folgte die Überraschung: Der Musiker bestätigte am Dienstag offiziell die Trennung von der "Complicated"-Interpretin. Während sich die Kanadierin noch nicht zu dem Liebes-Aus geäußert hat, sprechen diese Bilder jetzt für sich: Avril wurde bei einem zweiten Date mit Tyga (33) erwischt!

Laut Radar Online wurden die beiden Künstler gemeinsam auf der Fashion Week in Paris gesichtet. Auf dem Event sollen Avril und Tyga dadurch die Liebesgerüchte ordentlich weiter angeheizt haben. Die 38-Jährige teilte zuvor auf ihrem Instagram-Profil Schnappschüsse, die sie an dem Tag in einem schwarzen Oversized-T-Shirt und einem Blazer zeigen. Auf den Fotos war Avril ohne ihren Verlobungsring zu sehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Avril und Tyga gemeinsam gesichtet wurden. Auf den Aufnahmen, die Bild vorliegen, wurden die beiden in Malibu gesichtet. Paparazzi lichteten die Turteltauben beim Verlassen eines Restaurants ab, dabei kamen sich der Rapper und seine Begleitung ziemlich nahe.

Getty Images Avril Lavigne bei den MTV Video Music Awards im September 2021

Getty Images Avril Lavigne, Sängerin

Getty Images Tyga, Rapper

