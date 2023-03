Nach Memoiren-Drama: Prinz Harry und Meghan genießen Date

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) gönnen sich Zeit zu zweit! Seit Jahren sorgt das Ehepaar immer wieder für Schlagzeilen. Nach der Veröffentlichung ihrer Netflix-Doku scheinen Harrys Memoiren "Spare" vorerst der Höhepunkt in dem Royal-Drama gewesen zu sein. Seitdem hält sich vor allem die einstige Schauspielerin aus der Öffentlichkeit heraus – die beiden scheinen allmählich zur Ruhe kommen zu wollen: Harry und Meghan genossen jetzt eine Datenight!

Das zeigen jetzt Schnappschüsse, die Page Six vorliegen: Für den gemeinsamen Abend trug die ehemalige Suits-Darstellerin eine schwarze Hose in Lederoptik, die sie mit einem beigefarbenen Mantel kombinierte. Mit High Heels und einer dazu passenden Clutch machte Meghan ihr elegantes Outfit komplett. Ihr Mann wählte hingegen eine graue Strickjacke, die mit einem blauen Shirt und einer lässigen Jeans ergänzt wurde.

Vor ihrer ersten öffentlichen Datenight nach der Publikation der Memoiren meldete sich Meghan erstmals im Netz zurück: Auf dem Instagram-Profil einer Kaffee-Firma strahlt die 41-Jährige in die Kamera und beendete damit überraschend ihre dreijährige Pause auf Social Media. In dem Video hält Meghan unter anderem eine Kaffeetasse in der Hand oder schaut interessiert bei der Bohnen-Produktion zu.

Getty Images Prinz Harry am Commonwealth Day 2020 in London

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im September 2022

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2018

