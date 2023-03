Nach Rechts-Skandal: Hat Henrik Stoltenberg Frau gebissen?

Was ist nur mit Henrik Stoltenberg los? Am 22. Februar wurde der ehemalige Love Island-Kandidat vom Kölner Amtsgericht wegen Volksverhetzung und Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole zu einer Geldstrafe von über 15.000 Euro verurteilt. Als Konsequenz distanzierten sich Freunde und Kollegen von der TV-Bekanntheit. Zudem löschten die RTL-Senderverantwortlichen sämtliche Aufzeichnungen mit Henrik von ihren Plattformen. Doch die Negativ-Schlagzeilen um den 26-Jährigen reißen nicht ab!

Jetzt wird Henrik laut der Bild-Zeitung auch noch vorgeworfen, am 30. Oktober vergangenen Jahres eine Frau in Moers festgehalten und mehrfach gebissen zu haben. Die Tat soll sich um 6:30 Uhr in der Früh ereignet haben. Die Frau erstattete Anzeige. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Kleve gegen ihn. "Gegenstand des Verfahrens ist unter anderem der Vorwurf der Körperverletzung", sagte Staatsanwältin Alexandra Wiese. "Vor dem Hintergrund schutzwürdiger privater Interessen" werde sich nicht zu weiteren Tatvorwürfen geäußert.

Henrik soll laut Bild einst von Köln nach Moers gezogen sein, um dort eine Influencer-Schule aufzubauen. Tankstellen-Besitzer Holger Hetzel habe ihn finanziell unterstützt und ihm Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. "Die Zusammenarbeit ist beendet", bestätigte Hetzel gegenüber dem Blatt.

