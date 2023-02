Henrik Stoltenbergs rechte Aussagen: Ex nicht überrascht!

Paulina Ljubas (26) ist nicht wirklich schockiert! Mit ihrem Ex Henrik Stoltenberg hatte sie an Temptation Island V.I.P. teilgenommen. Danach scheiterte die Beziehung der beiden und im Netz brach ein regelrechter Rosenkrieg zwischen den Influencern aus. Kontakt haben sie nicht mehr. Zuletzt sorgte der Politikerenkel wieder für Aufruhr: Wegen rechter Aussagen wurde er verurteilt. Henriks Verhalten scheint Paulina nicht zu überraschen!

Im Promiflash-Interview auf der Too Hot To Handle: Germany-Netflix-Party sprach die Reality-TV-Bekanntheit über die Geschehnisse rund um ihren Verflossenen: "Ich möchte gar nicht mehr mit ihm in Verbindung gebracht werden, weil das, was er gemacht hat, geht gar nicht." Paulina betonte daraufhin, dass Henrik schon länger Probleme habe. "Geschockt hat es mich ehrlicherweise nicht. Ich weiß halt, wie Henrik ist", führte sie aus.

Obwohl es sie nicht wirklich geschockt habe, machen seine rechten Aussagen etwas mit ihr: "Für mich ist es erschreckend, weil mein Vater kommt aus Kroatien und dann fühle ich mich auch angesprochen." Dass RTL nach dem Urteil jegliche Sendungen mit Henrik offline genommen hat, könne sie verstehen: "Es war die einzig richtige Entscheidung."

Anzeige

RTL Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg

Anzeige

RTL / Frank Fastner Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de