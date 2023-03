Selten: Neu-Mama Loredana Wollny teilt Foto mit ihrem Freund

Was für ein seltener Anblick! Im Dezember 2022 wurde Loredana Wollny (18) zum ersten Mal Mutter. Als sie ihre Schwangerschaft im August bekannt gegeben hatte, war nichts über das Liebesleben der Die Wollnys-Bekanntheit bekannt. Anfang des Jahres zeigte der jüngste Spross von Silvia Wollny (58) dann aber erstmals das Gesicht ihres Freundes. Jetzt teilte Loredana erneut ein süßes Paarfoto von sich und ihrem Partner!

In ihrer Instagram-Story postete die 18-Jährige ein Foto von sich und ihrem Liebsten. Darauf sind die beiden vor einem Spiegel zu sehen, während er die Hände liebevoll auf ihre Hüften legt. "Ich liebe dich so sehr", ist in dem Beitrag außerdem zu lesen. Darüber legte die Neu-Mama außerdem die Liebeshymne "Du & Ich" von dem Rapper Milano.

Die frischgebackenen Eltern haben eine schwere Zeit hinter sich. Ihr Sohn Aurelio hatte den beiden einen ordentlichen Schrecken eingejagt. Der Kleine hatte kurzzeitig aufgehört zu atmen und musste ins Krankenhaus. Loredana glaubt, dass der Vorfall damit zu tun hat, dass ihr Kind ein Frühchen ist.

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny (r.) und ihr Freund, 2023

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny mit ihrem Freund, 2023

