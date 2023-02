Nicht geatmet: Loredana Wollnys Baby musste ins Krankenhaus!

Das war ein Schockmoment für Loredana Wollny (18)! Kurz vor Weihnachten wurde die Die Wollnys-Bekanntheit zum ersten Mal Mama und durfte ihren Sohn Aurelio auf der Welt begrüßen. Während sich der jüngste Spross von Silvia Wollny (58) in der Schwangerschaft noch bedeckt gehalten hat, teilt sie inzwischen mehr von ihrem Alltag als Neu-Mama. Auch Fotos des kleinen Wonneproppen gibt es immer wieder im Netz. Jetzt meldet sich die Blondine jedoch mit besorgniserregenden Nachrichten: Loredana musste mit Aurelio ins Krankenhaus, weil dieser nicht mehr geatmet hat!

In ihrer Instagram-Story berichtete die 18-Jährige von dem Drama: "Wir saßen alle gemeinsam unten am Tisch und Aurelio lag auf einem Federkissen, war am Faxen machen. Wir haben ihn alle beobachtet. Von jetzt auf gleich ist er blau geworden und hat das Atmen aufgehört." Das sei auch schon öfter vorgekommen, wenn sich der Kleine aufgeregt hat. "Aber an dem Tag hat er dann komplett das Atmen sein gelassen. Ich glaube für 17 bis 20 Sekunden war das. Dann war er komplett blau", erinnerte sich Loredana.

Im Krankenhaus wurde das Baby beobachtet, doch dabei habe sich "nichts Großartiges ergeben." Ein paar Testergebnisse stehen jedoch noch aus. "Man darf auch nicht vergessen, dass Aurelio ein Frühchen war, er ist vier Wochen zu früh gekommen. Das wird einer der Gründe sein, warum das passiert ist", mutmaßte Loredana.

