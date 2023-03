Total verliebt: Jimi Blue Ochsenknecht postet Bild mit Laura

Jimi Blue Ochsenknecht (31) und seine Freundin Laura Marie Geissler (24) schweben nach wie vor auf Wolke sieben! Der Schauspieler und die Rennfahrerin sind seit April 2022 offiziell ein Paar und zeigen seitdem immer wieder deutlich, wie verliebt sie sind. Der Musiker hat sich sogar mehrere Liebestattoos für seine Freundin stechen lassen. Nun teilte Jimi einen süßen Pärchenmoment zwischen ihm und Laura mit seinen Fans!

Der Gastronom teilte eine Fotostrecke auf Instagram. "Erst ignorieren sie dich, dann lachen sie dich aus, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Es ist egal, was sie sagen", schrieb Jimi dazu. Darunter war auch eine zuckersüße Aufnahme von ihm und Laura, auf der die Beauty ihren Partner verliebt anstrahlt. Sieht so aus, als wären die zwei noch genau so verliebt wie am ersten Tag!

Fans freuten sich über die coolen Fotos und verliehen ihrer Begeisterung in der Kommentarspalte Ausdruck. "Sweet", "Liebe siegt immer" oder "Jimi und Laura, ihr zwei seid so ein süßes und tolles Paar zusammen", schwärmten die Follower unter dem Beitrag.

Instagram / jimbonader Laura Marie Geissler und Jimi Blue Ochsenknecht im Juni 2022

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht and Laura Marie Geissler im Januar 2023

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler im Mai 2022 in Mailand

