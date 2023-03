Baby-Drama machte "Berlin - Tag & Nacht"-Liza Waschke Angst!

Vor dieser Storyline hatte Liza Waschke großen Respekt. Bei Berlin - Tag & Nacht spielt sie seit 2013 die Rolle der Milla. Diese erwartete in den vergangenen Folgen ein Baby. Doch die Freude über die Schwangerschaft wurde durch eine dramatische Wendung getrübt: Milla erlitt eine Schwangerschaftsvergiftung und im Krankenhaus musste ein Notkaiserschnitt durchgeführt werden. Wie sie Promiflash verrät, ging dieses sensible Thema auch an Liza nicht spurlos vorbei.

Im Promiflash-Interview verrät Liza, dass das Geburtsdrama bei BTN für sie eine echte Herausforderung war. "Ich liebe Herausforderungen, hatte aber sehr viel Respekt, teilweise sogar Angst vor dem Thema", erklärt sie. Doch sie stand damit nicht allein. Gemeinsam mit zwei Schauspiel-Coaches habe sie die Szene ausgearbeitet. Und der Dreh im Krankenhaus habe sogar die Stimmung am Set beeinflusst: "Alles war sehr intim, ernst und ruhig. Ich hatte Platz und Raum für Emotionen. Mein Team wusste aber auch, wann es Zeit wurde, mich wieder rauszuholen."

Die Sorge um Millas Baby und die gefährliche Situation, in der die Figur sich befand, haben aber auch Lizas Fans stark beeinflusst. Sie habe im Anschluss viele emotionale Nachrichten bekommen: "Viele haben mir geschrieben und haben mitgefühlt. Und genau das ist das Tolle an meinem Job. Wenn Zuschauer das durchleben können, was ich durchlebe [...]. Dann weiß ich, ich habe alles richtig gemacht."

Berlin – Tag & Nacht: montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und in der Preview auf RTL+.

