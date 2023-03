"Berlin - Tag & Nacht"-Drama: Verliert Milla etwa ihr Baby?

Berlin - Tag & Nacht greift ein sensibles Thema auf. Die Realityshow läuft seit Jahren erfolgreich im deutschen TV und konnte sich eine treue Fanbase aufbauen. Eigentlich stellt der bunt gemischte Cast vor allem die Lebensfreude und das aufregende Nachtleben der Hauptstadt dar. Doch zuletzt griff BTN ein ungewohnt ernstes Thema auf: Die schwangere Milla (Liza Waschke) erleidet eine Schwangerschaftsvergiftung, die das Leben ihres Babys in Gefahr bringt.

Bei "Berlin - Tag & Nacht" war die Freude über den Nachwuchs bei Milla und ihrem Partner Mike (Filip Nikolic, 36) groß. Mit Hope stand auch schon der Name fest. Doch dann musste die werdende Mama plötzlich wegen heftiger Migräne ins Krankenhaus, wo sich ihr Zustand rapide verschlechterte. Vermutlich ist eine Schwangerschaftsvergiftung der Grund. In einem dramatischen Szenario wurde Milla in den OP gebracht, denn ein Notkaiserschnitt soll das Leben des Babys retten. Ein Drama, das für die Fans der sonst so gut gelaunten BTN-Darsteller ungewohnt sein dürfte – und sicherlich auch an der Darstellerin nicht spurlos vorbeigegangen ist.

Liza ist bereits seit 2013 ein Teil des "Berlin - Tag & Nacht"-Casts. So selbstbewusst wie ihre Figur scheint sie auch zu sein, auch wenn das wohl nicht ganz selbstverständlich ist: "Man muss sich selbst sagen: 'Ich bin nun mal so auf die Welt gekommen – ich habe dieses Aussehen, ich habe diesen Körper und damit bin ich fein'", erklärte sie Promiflash.

"Berlin – Tag & Nacht", montags bis freitags bei RTLZWEI und auf RTL+.

RTLZWEI/Christoph Kassette "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin Liza Waschke

RTLZWEI Liza Waschke, Schauspielerin

Instagram / liza.waschke "Berlin - Tag & Nacht"-Star Liza Waschke

