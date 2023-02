Nach Riss im Implantat: Vanessa Mariposa lässt es tauschen

Heute bekommt Vanessa Mariposa (30) endlich ihr Brustimplantat ausgetauscht. Anfang Februar fand die zweite Staffel des RTL Turmspringens statt. Eigentlich sollte die Influencerin an diesem Tag auch ihr Können unter Beweis stellen. Auf Social Media teilte sie zuvor regelmäßig Einblick in ihre Vorbereitungen. Letztendlich konnte sie doch nicht teilnehmen – denn eins ihrer Brustimplantate ist beim Training gerissen. Jetzt kündigte Vanessa an, dass es endlich gewechselt wird.

"Ich bekomme heute mein Implantat ausgetauscht, da es ja leider bei dem Training für das Turmspringen gerissen ist", berichtete sie ihren Followern in ihrer Instagram-Story am Dienstag. "Ich muss sagen, ich bin mega aufgeregt, weil ich noch nie eine OP im Ausland hatte", berichtete sie weiter. In ihren vorherigen Storys hatte Vanessa gezeigt, dass sie sich derzeit in Istanbul in der Türkei befindet. Sie werde in den kommenden Tagen einige Fragen beantworten, aber erst, wenn es ihr nach der Operation besser gehe.

Schon bevor ihr Implantat bei dem Training für das Turmspringen gerissen ist, hatte sie zahlreiche Verletzungen davongetragen. "Mein Beckenknochen ist geprellt. Meine Lippe ist aufgeschlagen, meine Zähne tun weh", äußerte sie sich dazu.

