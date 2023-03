Cora Schumacher von Joachim Llambis "Mobbing" entsetzt

Cora Schumacher (46) ist sauer! Die TV-Bekanntheit wird von einem Ereignis aus der Vergangenheit verfolgt: 2015 hatte sie bei Let's Dance teilgenommen, doch ihr Auftritt zu dem Lied "Shake It Off" von Taylor Swift (33) ging in die Hose. Juror Joachim Llambi (58) gab ihr dafür eine minus eins. Noch immer macht der Tanzprofi sich gerne darüber lustig. So langsam reicht es Cora aber mit Llambis Sticheleien!

In ihrer Instagram-Story macht die Ex von Ralf Schumacher (47) ihrem Ärger Luft. "Seit acht Jahren ertrage ich nun das öffentliche Shaming und die Diskriminierung dieses frauenfeindlichen Mannes. Diese deftigen Beleidigungen bis hin zum Mobbing kann ich einfach nicht mehr nachvollziehen und verletzen mich sehr!", wettert sie. In wenigen Tagen wolle sie dann in einem ausführlichen Statement auspacken. "Ich werde mich auch noch mal persönlich und direkt an RTL wenden, mit der Bitte, das in Zukunft zu unterbinden, weil es mich doch wahnsinnig verletzt", fügt sie hinzu.

Auch Coras Ex Ralf stellt sich auf ihre Seite und vergleicht Llambi sogar mit Dieter Bohlen (69), der ebenfalls mit seinen fiesen Aussagen für Aufsehen sorgt. "Ich muss sagen, Herr Llambi passt schon lange nicht mehr in die Zeit. Das war damals schon so, ich weiß noch genau, ich habe damals meine Ex-Frau dort besucht mit unserem Sohn und muss sagen, das Verhalten von Herrn Llambi war absolut inakzeptabel", betont der Automobilrennfahrer.

