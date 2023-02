"Let's Dance"-Fans amüsiert: Llambi disst Cora Schumacher

Ein Joachim Llambi (58) vergisst nie den schlechtesten Auftritt, den er je gesehen hat. Der 20. März 2015 ist dem Let's Dance-Juror wohl in Erinnerung geblieben. Zu den Klängen von Taylor Swifts (33) "Shake It Off" tanzte Cora Schumacher (46) mit Tanzpartner Erich Klann (35) einen Jive. Cora mühte sich sichtlich am Rhythmus und der Choreografie ab, doch so ganz wollten die Bewegungen nicht synchron zur Musik erfolgen. Llambi gab der Ex von Michael Schumacher (54) daraufhin kurzerhand eine minus eins. Bis heute kommt der Juror noch auf diese Performance zu sprechen.

Bei der Bewertung von Chryssanthi Kavazi (34) und Vadim Garbuzovs (35) Jive zu “Shake it off” kam er wieder mal auf die schlechte Performance von Cora Schumacher damals zu sprechen – und stichelte gegen sie. Ganz zur Freude der Zuschauer: "Herr Llambi spricht über den Minus-eins-Moment, ikonisch" und "Llambi kann Cora Schumacher wohl absolut nicht leiden. Die hängt ihm immer noch nach", lachen die Fans auf Twitter. "Immerhin hat Cora bleibenden Eindruck bei Llambi hinterlassen", ergänzt ein anderer User.

Chryssanthi konnte im Gegensatz zu Cora jedenfalls mehr überzeugen. "Ich glaube, dass du hier richtig abliefern kannst. Vadim bekommt das hin", prophezeite Llambi. Und auch Jorge war begeistert. "Chica, ich habe von Anfang an gesehen, dass du eine Wildkatze bist, mit viel Energie – ich habe eine Menge Action gesehen – auch in der Hüfte! Du warst auch sehr schön im Solo, die Choreo war nicht einfach", lobte der Juror.

Getty Images Cora Schumacher bei "Let's Dance" 2015

Getty Images Joachim Llambi als Juror bei "Let's Dance"

Instagram / ralfschumacher_rsc Cora Schumacher im Oktober 2021

