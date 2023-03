Heidi sortiert aus: Gleich zwei GNTM-Girls fliegen direkt!

Heute ging es bei Germany's next Topmodel Schlag auf Schlag! Auch in der dritten Folge müssen sich einige Mädels von Heidi Klum (49) und ihrem Modeltraum verabschieden. In der vergangenen Episode fiel die Entscheidung allerdings aus, da es beim Outdoor-Shooting zu heftigen Windböen gekommen war. Somit befanden sich noch 25 Kandidatinnen im Rennen. Doch für diese zwei hieß es heute: Koffer packen!

Für die Mädchen stand heute so einiges auf dem Programm – sie mussten sich bei Starfotograf Rankin in einem individuellen Videoclip von ihrer besten Seite zeigen und sich vorstellen. Als erste flog Melissa Stoebke Carbonel: Laut Heidi habe ihr bei der 19-Jährigen die Leidenschaft gefehlt. Auch für Slata Schneider war heute Endstation.

Heidi zeigte sich von der Leistung der Ladys enttäuscht: "Meiner Meinung nach haben viele schlecht abgeschnitten." Laut den Profis wirkte Slatas Performance alles andere als natürlich und zu einstudiert. Die gebürtige Russin habe mit ihrem Rauswurf gerechnet: "Ich bin enttäuscht von mir selber, ich habe es hier unterschätzt."

Heidi Klum im Februar 2023

Melissa Stoebke Carbonel, GNTM-Kandidatin 2023

Slata Schneider, GNTM-Kandidatin

