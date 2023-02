Gefährlicher Sturm: GNTM-Entscheidung fällt dieses Mal aus!

Heidi Klum (49) musste für die Sicherheit ihrer Mädchen ein Machtwort sprechen! Für die Top 25 ging es in der zweiten Folge von Germany's next Topmodel bereits nach Los Angeles. Doch dort erwartete die Kandidatinnen nicht nur Glamour: Ein heftiger Sturm zog auf – Starkregen und Windböen inklusive. Beim Outdoor-Shooting am Strand fiel dann sogar kurzzeitig der Strom aus. Am Ende wurde es der Modelmama zu bunt – und zu gefährlich: Heidi sagte die Entscheidung ab!

Nach dem Bikini-Shooting-Duell mit Heidi als Fotografin und dem Laufsteg-Coaching mit Elsa Hosk (34) erwarteten die Girls – und wohl auch die Zuschauer – eigentlich den Final-Walk und die anschließende Entscheidung am Strand. Doch aus Sicherheitsgründen sind die angehenden Models dieses Mal davongekommen! "Leider müssen wir die Entscheidung an dieser Stelle abbrechen. [...] Da ich die Models nicht auf dem Laufsteg sehen konnte, findet keine Entscheidung statt." Die Girls reagierten erleichtert, da vielen der Sturm große Angst eingejagt hatte! Am Ende wurden sie alle gemeinsam vom Strand evakuiert. Die ganze Szene wirkte ziemlich dramatisch.

Vor dem Sturm sorgte Kandidatin Elsa für Aufregung – vor allem bei den Zuschauern! Der Grund: Die Friseurin hatte einen Echtpelz dabei und zeigte trotz der Kritik ihrer Mitstreiterinnen wenig Einsicht: “Ich kann auf echten Pelz nicht verzichten, weil mir Kunstpelz nicht gefällt. Geht gar nicht bei mir. [...] Mir ist nur wichtig, dass ich das nicht mit meinen eigenen Händen getötet habe." Ein GNTM-Fan kritisierte sie auf Twitter: "Sorry, aber für Menschen, die 2023 noch Echtpelz offen und stolz kaufen und tragen, hab ich echt kein Verständnis."

Anzeige

ProSieben/Richard Hübner Emilia, Cassy, Nina, Olivia, Selma, Alina, Anya, Katja, Eliz und Melissa bei GNTM 2023

Anzeige

MEGA Heidi Klum beim Dreh der 18. GNTM-Staffel

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Elsa, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de