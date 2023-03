Ist er übergriffig geworden? Das sagt Travis Scotts Anwalt!

Hat Travis Scott (31) tatsächlich die Beherrschung verloren? In den vergangenen Monaten lief es nicht besonders gut für den US-Rapper. Trotz der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Aire (1), trennten sich der Musiker und seine Partnerin Kylie Jenner (25). Nun hagelte es zudem auch weitere negative Schlagzeilen über ihn. Angeblich soll er einem Mann ins Gesicht geschlagen haben. Stimmt das etwa? Travis' Anwalt gab diesbezüglich nun ein Statement ab!

Gegenüber US Magazine gab der Jurist nun ein deutliches Statement ab. "Wir arbeiten aktiv mit dem Veranstaltungsort und den Strafverfolgungsbehörden zusammen, um die Angelegenheit zu klären und richtigzustellen", erklärte er. Sie seien zuversichtlich, dass Travis von jeglichem Fehlverhalten freigesprochen wird. Der Vorfall sei ein "totales Missverständnis" gewesen, das zwecks der Medien mächtig aus dem Ruder gelaufen sei.

Travis schweigt bisher noch zu den Vorwürfen. Doch der "Sicko Mode"-Rapper war in den vergangenen Jahren immer wieder mit unschönen Aktionen in den Fokus der Presse geraten. 2018 hatte er sich beispielsweise schuldig bekannt, sich auf einem Konzert in Arkansas im vorherigen Jahr unangemessen verhalten zu haben.

Backgrid / ActionPress Travis Scott im Februar 2022

Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott bei den Billboard Music Awards

Getty Images Travis Scott, Rapper

