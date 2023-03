Jena Malone wurde am "Hunger Games"-Set sexuell angegriffen

Jena Malone (38) richtet ehrliche Worte an ihre Community. Die Schauspielerin wurde international bekannt durch ihre Rolle in dem Film "Donnie Darko" an der Seite des 42-jährigen Schauspielers Jake Gyllenhaal (42). Im weiteren Verlauf ihrer Karriere verkörperte sie die bedeutende Rolle der Johanna Mason in allen drei Teilen der Filmserie Hunger Games. Jetzt postete Jena ein Bild, das nach dem Dreh des letzten Teils entstanden ist – und schrieb hier über ihre sexuelle Belästigung am Set.

"Obwohl diese Zeit in Paris für mich extrem hart war, ich eine schlimme Trennung durchmachte und auch von jemandem, mit dem ich gearbeitet hatte, sexuell angegriffen wurde, war ich so dankbar für dieses Projekt", schrieb sie unter einem Instagram-Foto am Dienstag, welches nach den Dreharbeiten zu "Mockingjay Teil 2" entstanden war. Sie habe ein extremes Gefühlschaos gehabt, welches sich gerade erst beruhigt. "Ich wünschte, es wäre nicht mit einem so traumatischen Ereignis für mich verbunden", führte sie ihre Worte weiter aus.

Obwohl der Film bereits 2015 in den Kinos erschienen war, hat Jena das Erlebnis wohl immer noch nicht ganz verarbeitet: "Ich habe sehr hart daran gearbeitet, zu heilen und durch ausgleichende Gerechtigkeit zu lernen, wie ich mit der Person, die mich verletzt hat und mit mir selbst Frieden schließen kann."

