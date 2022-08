"Hunger Games"-Star Jena Malone outet sich als pansexuell!

Jena Malone (37) macht es offiziell! Die US-amerikanische Schauspielerin erlangte 2013 in Hollywood große Bekanntheit – als Johanna Mason wirkte sie an der Seite von Jennifer Lawrence (32) in der Hunger Games-Filmreihe mit. Drei Jahre später hatte das Leben auch privat eine schöne Überraschung für sie parat: Sie wurde Mutter eines Sohnes. Nun überraschte Jena mit ihrem Outing: Sie ist pansexuell!

Via Instagram meldete sie sich bei ihrer Community zuerst mit einem längeren Statement zu Wort: "Ich schätze, es fühlte sich an, als wäre ich ein heterosexueller Mann in einem Frauenkörper. Ich habe mir seine Wünsche vorgestellt und sie auf mich übertragen." In einem späteren Interview mit THR verriet Jena dann mehr über ihre Sexualität – sie habe schon eine ganze Weile darüber nachgedacht, sich zu outen. "Die sexuelle Reise ist so schön. Ich meine, all die Identitätsreisen sind so cool", schwärmte die 31-Jährige dazu.

In dem ganzen Prozess habe der TV-Star noch mehr zu sich selbst gefunden. Zudem sei sie sehr froh, dass die Gesellschaft bezüglich sexueller Orientierungen schon sehr viel offener geworden sei. "Es ist jetzt ein Teil der Menschheit, all diese Zeremonien zu haben, um sich zu outen [..] und diesen Raum für sich selbst zu feiern. Das ist eine wirklich schöne, menschliche Erfahrung", fügte Jena abschließend hinzu.

Anzeige

Getty Images Jena Malone im Juni 2021

Anzeige

Getty Images Jena Malone im Februar 2019

Anzeige

Getty Images Jena Malone im September 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de