Muss Travis Barker wegen Fingerverletzung Karriere beenden?

Travis Barkers (47) Zeit als Musiker könnte bald vorbei sein. Eigentlich wollte Blink-182 im März nach über zehn Jahren wieder auf Tour gehen. Doch die ersten Konzerte wurden nun abgesagt, weil sich der Drummer von seiner Finger-OP erholen muss. Letzten Monat schockierte Travis seine Fans, als er seine Verletzung am Finger offenbarte. Hätte er die Tournee nicht abgesagt, hätte das weitreichende Folgen für ihn haben können.

Der 47-jährige Rocker verletzte sich letzten Monat bei zwei Unfällen, die nur zwei Wochen voneinander auseinanderlagen, schwer am Ringfinger. Der Orthopäde Dr. Jerome Enad warnte, dass Travis bleibende Schäden davontragen könnte, wenn er mit der Tournee weitermacht. "Da sich die Verletzung jetzt leider wiederholt hat, muss die Spaltbehandlung erneut beginnen, um seinen Finger für mindestens sechs Wochen zu fixieren", so Dr. Enad laut Radar Online.

Vor der Bekanntgabe sagte ein Bekannter Radar Online, dass Travis auf keinen Fall seine Band oder seine Fans im Stich lassen würde. Trotz seiner Verletzung hatte er die Absicht, die große 68-Tage-Tournee anzutreten. Der Freund deutete an, dass sein Ego daran schuld sei. "Travis will mit dieser Tour Millionen verdienen und mit den Kardashians mithalten", verriet der Insider. "Er ist entschlossen, auf Tour zu gehen, egal was es ihn kostet."

